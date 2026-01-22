Газета
Главная / Общество /

Дело возбудили после нападения с ножом в школе Нижнекамска

Ведомости

Уголовное дело возбуждено после того, как 13-летний школьник в Нижнекамске напал с ножом на уборщицу, сообщил Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, у ученика возник конфликт с сотрудницей школы, после чего он ударил ее ножом и выстрелил из сигнального устройства. Он сам также получил телесные повреждения.

Представители СК отметили, что пострадавшая получила необходимую медицинскую помощь, подростка отвезли в больницу.

22 января мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о происшествии. По его данным, несовершеннолетний взорвал три петарды, а затем напал на уборщицу и спрятался. Его задержали сотрудники внутренних дел и Росгвардии. Родителей подростка вызвали в школу. Среди учеников пострадавших нет.

