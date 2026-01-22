Дело возбудили после нападения с ножом в школе Нижнекамска

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, у ученика возник конфликт с сотрудницей школы, после чего он ударил ее ножом и выстрелил из сигнального устройства. Он сам также получил телесные повреждения.