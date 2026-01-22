В Татарстане ученик напал с ножом на уборщицу
В Нижнекамске ученик седьмого класса лицея №37 напал с ножом на сотрудницу, сообщил мэр города Радмир Беляев.
По предварительным данным, школьник взорвал три петарды, после чего напал на уборщицу и спрятался. Подростка задержали сотрудники внутренних дел и Росгвардии. Родителей вызвали в школу, с ними проводится работа. Никто из учеников не пострадал.
Пострадавшей оказали необходимую помощь, ее жизни ничто не угрожает, рассказал мэр. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Мэр пообещал, что будет проведена соответствующая работа, чтобы такого не повторилось снова.
16 декабря 2025 г. в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области подросток напал на учащихся Успенской общеобразовательной школы. Он распылил перцовый баллончик на охранника, ударил его ножом, а затем убил десятилетнего школьника.