В Кемеровской области задержали готовившего диверсии на ж/д россиянина

Ведомости

В Кемеровской области задержан гражданин России, причастный к подготовке диверсий на железной дороге по указанию украинских спецслужб, сообщили «РИА Новости» в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Кроме того, агент Киева передавал противнику данные об объектах транспортной инфраструктуры региона через мессенджер Signal. После совершения диверсии на железной дороге он собирался выехать в одну из стран Евросоюза для получения политического убежища, рассказали в ведомстве.

Согласно данным ФСБ, мужчина проживал в Польше с марта 2022 по июль 2025 г., где его завербовали и направили в Кемеровскую область для разведывательно-подрывной деятельности.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, а также ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщали, что в Москве арестован агент молдавских спецслужб, прибывший в Россию для выполнения заданий в ущерб безопасности страны.

