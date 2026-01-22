В Кемеровской области задержали готовившего диверсии на ж/д россиянина
В Кемеровской области задержан гражданин России, причастный к подготовке диверсий на железной дороге по указанию украинских спецслужб, сообщили «РИА Новости» в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Кроме того, агент Киева передавал противнику данные об объектах транспортной инфраструктуры региона через мессенджер Signal. После совершения диверсии на железной дороге он собирался выехать в одну из стран Евросоюза для получения политического убежища, рассказали в ведомстве.
Согласно данным ФСБ, мужчина проживал в Польше с марта 2022 по июль 2025 г., где его завербовали и направили в Кемеровскую область для разведывательно-подрывной деятельности.
Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, а также ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщали, что в Москве арестован агент молдавских спецслужб, прибывший в Россию для выполнения заданий в ущерб безопасности страны.