«Автодор» может повысить тарифы на проезд по платным трассам

За три летних месяца – с 1 июня по 31 августа 2025 г. – по платным автодорогам «Автодора» проехали 137,04 млн раз, сообщал «Ведомостям» представитель госкомпании. Это только на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прошлым летом платные трассы, напротив, резко нарастили трафик год к году – сразу на 39% до 135,5 млн проездов.