Главная / Общество /

«Автодор» может повысить тарифы на проезд по платным трассам

Ведомости

«Автодор» может повысить тарифы на проезд по своим платным трассам в 2026 г., сообщил глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

«Инфляция есть, затраты растут у всех, в том числе на содержание дорог», – объяснил он (цитата по ТАСС).

Петушенко отметил, что излишнее увеличение тарифа может повлечь за собой уменьшение трафика, поэтому решение будет приниматься взвешенно. Он рассказал, что в 2025 г. плата за проезд составила 140 млрд руб. В этом числе доля трассы М-4 «Дон» в формировании доходов снизилась до 47% из-за роста трафика на М-11, М-12 и ЦКАД.

За три летних месяца – с 1 июня по 31 августа 2025 г. – по платным автодорогам «Автодора» проехали 137,04 млн раз, сообщал «Ведомостям» представитель госкомпании. Это только на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прошлым летом платные трассы, напротив, резко нарастили трафик год к году – сразу на 39% до 135,5 млн проездов.

