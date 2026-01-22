Губернатор Кузбасса Середюк поддержал врачей роддома в Новокузнецке
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк отметил, что инцидент в роддоме Новокузнецка, когда погибли девять младенцев, мог произойти не только из-за врачебной ошибки. Он подчеркнул, что не все будущие мамы заботятся о здоровье будущего ребенка должным образом. Об этом глава Кузбасса заявил во время прямого эфира в соцсети «В контакте».
«Мы не можем допускать, чтобы они поступали в роддом в состоянии алкогольного опьянения», – отметил Середюк, призвав не делать поспешных выводов о трагедии в новокузнецком роддоме.
Он также рассказал, что, по имеющейся у него информации, говорить о внутрибольничной инфекции как причине смертей детей, пока рано. Вероятность ошибки врачей, по словам губернатора, также крайне мала, поскольку у каждого ребенка был свой лечащий врач.
Середюк также подчеркнул, что трагедия затронула в основном недоношенных детей с весом при рождении от 600 до 800 г. Некоторые матери не проходили дородовое наблюдение и не имели необходимых анализов.
Сейчас запись выступления губернатора Кузбасса в соцсетях «В контакте» и «Одноклассники» удалена.
В период с 4 по 12 января в роддоме № 1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. Еще шесть детей были госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии Детской клинической больницы имени Ю.С. Малаховского. Местный минздрав сообщал, что у умерших младенцев была диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция.
14 января были задержаны главврач и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой клинической больницы № 1. По словам официального представителя Следственного комитета (СК) РФ Светланы Петренко, в зависимости от роли каждого их подозревают по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).
На следующий день суд отправил под домашний арест главврача больницы в Новокузнецке Виталия Хераскова по делу о смерти младенцев. Исполняющему обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой клинической больницы № 1 Алексею Эмиху был избран запрет определенных действий.