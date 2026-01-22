Губернатор Кузбасса Середюк поддержал врачей роддома в Новокузнецке

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк отметил, что инцидент в роддоме Новокузнецка, когда погибли девять младенцев, мог произойти не только из-за врачебной ошибки. Он подчеркнул, что не все будущие мамы заботятся о здоровье будущего ребенка должным образом. Об этом глава Кузбасса заявил во время прямого эфира в соцсети «В контакте».