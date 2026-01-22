Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID хотят продлить до 2027 года

Ведомости

МВД России предлагает продлить эксперимент по заблаговременной регистрации иностранных граждан в мобильном приложении через RuID до 31 декабря 2027 г. Об этом сообщили в официальном канале миграционной службы МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что подготовлен проект постановления правительства РФ, предусматривающий продление эксперимента по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из нее иностранных граждан и лиц без гражданства до конца 2027 г.

Сейчас реализуется второй этап эксперимента. В его рамках иностранцы направляют через мобильное приложение единого портала госуслуг RuID электронные заявления о планируемом въезде в РФ.

Проект постановления также предполагает, что с 1 июля 2026 г. иностранные граждане, которые планируют въезд в Россию в безвизовом порядке для работы или обучения, будут обязаны заранее заполнить и направить такое заявление. В МВД пояснили, что закрепление этой обязанности является элементом формирования цифрового профиля иностранного гражданина.

По оценке ведомства, это позволит в дальнейшем перевести услуги для иностранцев полностью в цифровой формат – от планирования въезда в РФ до выезда с территории страны. В МВД подчеркнули, что мера станет очередным этапом системной работы по совершенствованию контроля за миграционными потоками.

20 января «Ведомости» писали, что в России готовится отказ от миграционных карт в пользу обязательного учета иностранных граждан через портал «Госуслуги».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь