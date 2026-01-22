Эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID хотят продлить до 2027 года

Проект постановления также предполагает, что с 1 июля 2026 г. иностранные граждане, которые планируют въезд в Россию в безвизовом порядке для работы или обучения, будут обязаны заранее заполнить и направить такое заявление. В МВД пояснили, что закрепление этой обязанности является элементом формирования цифрового профиля иностранного гражданина.