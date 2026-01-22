Путин продлил и расширил пилот реформы высшего образования до 2030 года
Президент России Владимир Путин продлил до 2030 г. пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования и расширил перечень вузов-участников. Об этом сообщается в опубликованном указе.
Пилотный проект стартовал в 2023 г. Он предусматривает переход на уровни базового и специализированного высшего образования, а также профессиональное образование – аспирантуру. К специализированной подготовке относятся магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Срок обучения по программам базового высшего образования составляет 4–6 лет, в магистратуре – 1–3 года.
Изначально реализация проекта была рассчитана на 2023/24–2025/26 учебные годы. Теперь его действие продлено до 2029/30 учебного года.
Также расширен список вузов, участвующих в пилоте. Изначально в него входили Московский авиационный институт, НИТУ МИСиС, Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Томский государственный университет. Теперь к проекту дополнительно присоединились еще 11 вузов, в том числе Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МФТИ, РНИМУ имени Н. И. Пирогова и другие вузы.
С предложением расширить перечень участников пилота выступил министр науки и высшего образования Валерий Фальков 11 июля 2025 г. на совещании с президентом. По его словам, ключевая особенность проекта – полностью переработанные образовательные программы, прежде всего инженерно-технического профиля, а также усиленная фундаментальная подготовка.