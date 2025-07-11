Фальков выступил за привлечение новых вузов к пилоту в сфере высшего образования

Фальков выступил за привлечение новых вузов к пилоту в сфере высшего образованияСейчас по обновленным программам учится уже около 12 000 студентов
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил включить новые университеты в пилотный проект по реформе высшего образования. Такую идею он высказал на совещании с президентом Владимиром Путиным. Сейчас в проекте участвуют Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Московский авиационный институт, Санкт-Петербургский горный университет, Московский педагогический госуниверситет, Национальный исследовательский технологический университет МИСИС и Томский госуниверситет.
«Те вузы, которые даже не участвуют сегодня в этом пилотном проекте, проявляют большой интерес к тому, чтобы войти туда. Мы будем просить вас дать нам такую возможность, чтобы лучшие российские вузы в этом году еще дополнили этот пилотный проект», – заявил Фальков. Он сообщил президенту, что в рамках пилотного проекта в шести университетах уже учится 12 000 студентов.
По словам министра, новизна проекта состоит в полностью переработанных программах, прежде всего инженерно-технического профиля, а также усилившейся фундаментальной составляющей. Помимо этого удалось увеличить практико-ориентированность программ, на что положительно откликаются работодатели.
В послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 г. Путин объявил о реформе системы высшего образования. 12 мая того же года глава государства подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней профессионального образования. Он предусматривает три уровня обучения: базовое высшее (срок освоения от четырех до шести лет), специализированное высшее (освоение от года до трех), а также аспирантура. Программы магистратуры и ординатуры будут реализовываться на специализированном уровне.
Фокус пилотного проекта изначально выходит за рамки исключительно инженерного профиля, указал заведующий лабораторией «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов. Расширение эксперимента на гуманитарные области подготовки – в том числе историю, филологию, философию, социальные науки и педагогическое образование – подтверждает стремление к всесторонней модернизации высшей школы, охватывающей весь спектр укрупненных групп специальностей.
«Для гуманитарного образования характерна высокая степень содержательной вариативности, опора на авторские подходы и академические традиции, более выраженная роль исследовательских школ и уникальных образовательных траекторий. Однако принципы новой модели – гибкость, индивидуализация, вариативность сроков и уровней квалификации – в равной мере применимы и к гуманитарным программам», – добавил он.
Новая модель образования, продолжил эксперт, ориентирована на многоуровневую и многоскоростную подготовку: выпускник гуманитарной программы может выйти на рынок труда уже после четырех лет обучения либо продолжить образование в исследовательском или управленческом треке, углубляя компетенции в рамках пятого и шестого годов подготовки. Такая вариативность обеспечивает баланс между академической глубиной и прикладной релевантностью знаний, заключил Габдрахманов.
Гуманитарные вузы, как и технические, столкнутся с несколькими проблемами во время перехода на новую модель образования, считает профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его словам, это увеличение расходов на изменение учебных программ и потребности в дополнительных кадрах, а также рост стоимости платного обучения. Эксперт считает, что в таком случае можно «идти по пути СССР», когда существовали два типа гуманитарных высших образований. «Первый, как правило, был в университетах с пятилетним образованием, где уделяли больше внимания фундаментальным знаниям и готовили ученых, исследователей широкого профиля. Второй в институтах с периодом обучения 4–4,5 года, которые были сосредоточены на обучении по отраслевым запросам», – добавил Сафонов.