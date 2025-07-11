Фальков выступил за привлечение новых вузов к пилоту в сфере высшего образования

Гуманитарные вузы, как и технические, столкнутся с несколькими проблемами во время перехода на новую модель образования, считает профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его словам, это увеличение расходов на изменение учебных программ и потребности в дополнительных кадрах, а также рост стоимости платного обучения. Эксперт считает, что в таком случае можно «идти по пути СССР», когда существовали два типа гуманитарных высших образований. «Первый, как правило, был в университетах с пятилетним образованием, где уделяли больше внимания фундаментальным знаниям и готовили ученых, исследователей широкого профиля. Второй в институтах с периодом обучения 4–4,5 года, которые были сосредоточены на обучении по отраслевым запросам», – добавил Сафонов.