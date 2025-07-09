Минобрнауки: вузы РФ перейдут на новую систему высшего образования в 2027 году
В 2027 г. вузы России планируется перевести на новую модель высшего образования. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
«Первый шаг – провести расширение приема в рамках указа президента, чтобы нам отработать все механизмы на более широком круге образовательных организаций», – сказал он (цитата по ТАСС).
Еще 12 мая 2023 г. президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования. В период с 2023 по 2026 учебные годы эксперимент проводится в шести вузах страны.
Новая система образования предусматривает три уровня подготовки: базовое высшее образование, специализированное и профессиональное – аспирантуру. Специализированная подготовка включает магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку. Продолжительность обучения на разных уровнях составит: для базового высшего образования – от 4 до 6 лет, для магистратуры – от 1 до 3 лет.