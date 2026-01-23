Адвокат Стрелкова подал жалобу в Конституционный суд РФ

Жалоба подана в связи с нарушением конституционных прав и свобод гражданина РФ. В документе указано, что, по мнению стороны защиты, были нарушены права Стрелкова, гарантированные, в частности, ч. 1 ст. 19 Конституции РФ (равенство перед законом и судом), ч. 1 ст. 46 (право на судебную защиту) и ч. 3 ст. 50 (право на пересмотр приговора), а также рядом других.