Адвокат Стрелкова подал жалобу в Конституционный суд РФ
Адвокат бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) 22 января подал жалобу в Конституционный суд РФ. Об этом «Ведомостям» сообщил защитник Стрелкова Александр Молохов.
Жалоба подана в связи с нарушением конституционных прав и свобод гражданина РФ. В документе указано, что, по мнению стороны защиты, были нарушены права Стрелкова, гарантированные, в частности, ч. 1 ст. 19 Конституции РФ (равенство перед законом и судом), ч. 1 ст. 46 (право на судебную защиту) и ч. 3 ст. 50 (право на пересмотр приговора), а также рядом других.
Молохов назвал обращение в Конституционный суд «последним патроном» защиты, отметив, что иных правовых механизмов добиться освобождения Стрелкова не осталось.
«Я считаю, что эта жалоба есть последний шанс для властей исправить ту вопиющую несправедливость, которая была допущена в отношении Игоря Ивановича», – заявил адвокат.
6 ноября 2024 г. Верховный суд РФ оставил в силе приговор Стрелкову, отклонив апелляционную жалобу. Заседание проходило в закрытом режиме, представителей СМИ допустили только к оглашению решения. Интересы Стрелкова представлял Молохов, сам осужденный в заседании не участвовал.
В январе 2024 г. Московский городской суд огласил приговор по делу Стрелкова. Судья Ирина Вырышева признала его виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и назначила наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.
Уголовное дело было возбуждено из-за двух публикаций в Telegram от 25 мая 2022 г. Стрелков подтвердил авторство постов, касавшихся денежного довольствия бойцов и ситуации с Крымом, однако вину не признал.