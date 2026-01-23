Ректор МПГУ напомнил о решении властей сократить часы иностранных языков

О планируемом сокращении времени на изучение иностранных языков в 5–7 классах Минпросвещения сообщало в августе 2025 г. Ведомство разработало соответствующий проект приказа. Документ корректирует объем изучения иностранных языков в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени. Проект приказа также предусматривает изучение предмета «Духовно-нравственная культура России» для учеников с пятого по седьмой классы. В пятом классе на предмет будет отведено 17 часов, в шестом и седьмом – по 34 часа.