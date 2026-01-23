Газета
Главная / Общество /

Ректор МПГУ напомнил о решении властей сократить часы иностранных языков

Ведомости

С 1 сентября 2026 г. Министерство просвещения России планирует сократить количество учебных часов, отводимых на изучение иностранного языка в 5–7 классах. Об этом сообщил ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков «РИА Новости».

По его словам, уменьшить объем преподавания иностранного языка в пятом-седьмом классах планируется с трех до двух часов в неделю. Таким образом, общее количество часов сократится с 510 до 408.

Ректор отметил, что мера направлена на оптимизацию учебной нагрузки школьников и более рациональное распределение времени в образовательной программе. В 8-м и 9-м классах иностранный язык, как и прежде, будет изучаться три часа в неделю.

О планируемом сокращении времени на изучение иностранных языков в 5–7 классах Минпросвещения сообщало в августе 2025 г. Ведомство разработало соответствующий проект приказа. Документ корректирует объем изучения иностранных языков в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени. Проект приказа также предусматривает изучение предмета «Духовно-нравственная культура России» для учеников с пятого по седьмой классы. В пятом классе на предмет будет отведено 17 часов, в шестом и седьмом – по 34 часа.

