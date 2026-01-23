ФСБ задержала в Крыму двух россиян за диверсии по указанию Украины

По данным ведомства, в 2024 г. оба задержанных связались через мессенджер Telegram с сотрудником украинских спецслужб. Под его руководством они собирали и передавали информацию о расположении объектов Минобороны РФ, критически важной инфраструктуры, передвижении военной техники, а также о результатах ракетных ударов ВСУ по полуострову.