ФСБ задержала в Крыму двух россиян за диверсии по указанию Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали на территории Крыма двух граждан России 1995 г.р., подозреваемых в совершении серии диверсионно-террористических актов по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
По данным ведомства, в 2024 г. оба задержанных связались через мессенджер Telegram с сотрудником украинских спецслужб. Под его руководством они собирали и передавали информацию о расположении объектов Минобороны РФ, критически важной инфраструктуры, передвижении военной техники, а также о результатах ракетных ударов ВСУ по полуострову.
Кроме сбора разведданных подозреваемые по указанию куратора совершили поджоги релейных шкафов Крымской железной дороги и оборудования базовых станций сотовой связи в Сакском и Симферопольском районах Крыма.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 205 (террористический акт) и 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ. ФСБ предупредила, что спецслужбы Украины активно используют соцсети и мессенджеры для вовлечения граждан в совершение тяжких преступлений.
22 января в Кемеровской области был задержан гражданин России, причастный к подготовке диверсий на железной дороге по указанию украинских спецслужб.