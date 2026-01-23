Самолет Azur Air c 238 пассажирами подал сигнал бедствия над Китаем

Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Пхукет – Барнаул, подал сигнал бедствия в небе над Китаем. Сейчас он готовится к незапланированной посадке в Ланчжоу. Об этом «РИА Новости» сообщили в компании.