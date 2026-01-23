Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Самолет Azur Air c 238 пассажирами подал сигнал бедствия над Китаем

Ведомости

Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Пхукет – Барнаул, подал сигнал бедствия в небе над Китаем. Сейчас он готовится к незапланированной посадке в Ланчжоу. Об этом «РИА Новости» сообщили в компании.

На борту воздушного судна находится 238 пассажиров. Самолет вылетел из Таиланда четыре часа назад.

8 января самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Дубай – Москва, подал сигнал бедствия, означающий аварийную ситуацию. В авиакомпании пояснили, что в ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её