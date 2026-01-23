Самолет Azur Air c 238 пассажирами подал сигнал бедствия над Китаем
Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Пхукет – Барнаул, подал сигнал бедствия в небе над Китаем. Сейчас он готовится к незапланированной посадке в Ланчжоу. Об этом «РИА Новости» сообщили в компании.
На борту воздушного судна находится 238 пассажиров. Самолет вылетел из Таиланда четыре часа назад.
8 января самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Дубай – Москва, подал сигнал бедствия, означающий аварийную ситуацию. В авиакомпании пояснили, что в ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам.