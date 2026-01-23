Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 км
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 км над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 10 км н. у. м. Шлейф пепла протянулся на 50 км на северо-восток от вулкана», – поясняется в сообщении.
В связи с извержением пепла был объявлен красный авиационный цветовой код. Активность вулкана представляет опасность для местных и международных авиаперевозок.
Шивелуч – это действующий вулкан на Камчатке. Он расположен примерно в 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.
26 ноября сообщалось, что вулкан Безымянный на Камчатке также выбросил пепел на высоту 10 км над уровнем моря. Тогда пепловый шлейф протянулся на 130 км к востоку от вулкана, ему также был присвоен красный уровень авиационной опасности.