Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 км

Ведомости

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 км над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 10 км н. у. м. Шлейф пепла протянулся на 50 км на северо-восток от вулкана», – поясняется в сообщении.

В связи с извержением пепла был объявлен красный авиационный цветовой код. Активность вулкана представляет опасность для местных и международных авиаперевозок.

Шивелуч – это действующий вулкан на Камчатке. Он расположен примерно в 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

26 ноября сообщалось, что вулкан Безымянный на Камчатке также выбросил пепел на высоту 10 км над уровнем моря. Тогда пепловый шлейф протянулся на 130 км к востоку от вулкана, ему также был присвоен красный уровень авиационной опасности.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её