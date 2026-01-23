Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 км

26 ноября сообщалось, что вулкан Безымянный на Камчатке также выбросил пепел на высоту 10 км над уровнем моря. Тогда пепловый шлейф протянулся на 130 км к востоку от вулкана, ему также был присвоен красный уровень авиационной опасности.