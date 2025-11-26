В 15:35 по местному времени (6:35 мск) на Камчатке было зафиксировано, что вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 км над уровнем моря. Шлейф протянулся на 130 км на восток от вулкана. Об этом сообщил Telegram-канал региональной группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.