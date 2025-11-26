Газета
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 км над уровнем моря

Ведомости

В 15:35 по местному времени (6:35 мск) на Камчатке было зафиксировано, что вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 км над уровнем моря. Шлейф протянулся на 130 км на восток от вулкана. Об этом сообщил Telegram-канал региональной группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Вулкану был присвоен красный уровень авиационной опасности, поскольку его активность опасна для местных и международных авиаперевозок.

Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от города Петропавловск-Камчатский.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2

Общество

10 ноября Камчатская группа реагирования на вулканическую активность сообщала, что активность вулкана Безымянный на Камчатке постепенно усиливается, что может привести к мощному взрывному извержению.

По данным ученых, активность сопровождалась интенсивными газо-паровыми выбросами и горячими лавинами. Спутниковые наблюдения фиксировали крупную тепловую аномалию с высокой разницей температур между активной зоной и фоном. Отмечалось, что это указывает на усиление магматической активности в кратере вулкана.

