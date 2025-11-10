На Камчатке может произойти сильное извержение вулкана Безымянного
Активность вулкана Безымянный на Камчатке постепенно усиливается, что может привести к мощному взрывному извержению. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканическую активность (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своем Telegram-канале.
По данным ученых, активность сопровождается интенсивными газо-паровыми выбросами и горячими лавинами. Спутниковые наблюдения фиксируют крупную тепловую аномалию с высокой разницей температур между активной зоной и фоном. Это указывает на усиление магматической активности в кратере вулкана.
В KVERT предупреждают, что в любой момент могут произойти взрывные выбросы пепла на высоту до 10–15 км над уровнем моря, что представляет опасность для международных и низколетящих воздушных судов.
На данный момент авиационный цветовой код вулкана повышен до оранжевого. Наблюдение за активностью Безымянного продолжается.
Последнее крупнейшее землетрясение на Камчатке произошло 30 июля. Его магнитуда составила 8,8, что сделало его самым сильным в регионе с 1952 г. Землетрясение тогда вызвало цунами на побережье Северо-Курильска, активизировало вулканы, а южная часть полуострова сместилась почти на 2 м в юго-восточном направлении. После этого в регионе периодически повторяются более мелкие толчки
18 сентября у берегов Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2.