Похищенного в Красноярске подростка нашли
Правоохранители нашли 14-летнего мальчика, пропавшего в Красноярске 22 января. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Вечером 22 января к красноярским следователям обратился мужчина. Он заявил об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына. Следствие установило, что вечером того же дня подросток ушел из дома с неизвестным лицом. Позже отцу написали, что ребенка похитили, и потребовали выкуп в размере $350 000 (26,6 млн руб.). По словам мужчины, вместе с тем из домашнего сейфа пропали 3 млн руб.
В краевой прокуратуре сообщали, что правоохранители выяснили личность женщины-таксиста, которая везла подростка, писали «РИА Новости». С ним была неизвестная девушка.
В тот же день, 22 января, в Красноярске пропала 14-летняя девочка. 23 января она вернулась домой. Волк информировала, что правоохранители выехали домой к семье подростка для выяснения всех обстоятельств.
Возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего (п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о похищении и ходе расследования.