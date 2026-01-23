Суд в Москве продлил арест экс-замминистра обороны Булгакову

Булгаков был арестован в июле 2024 г. Тогда же против него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствие полагает, что экс-замминистра причастен к мошенничеству на сумму около 49 млн руб. По материалам дела, Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова заключила госконтракт на оказание энергетических услуг, а Булгаков мог способствовать заключению соглашения между вузом и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание этих услуг по завышенной стоимости. Стоимость контракта между академией и «Нева-Балт СПб» составляла 250 млн руб., из них компания получила аванс на сумму свыше 49 млн. Это перечисление следствие считает необоснованным. В качестве генподрядчика выступило АО «Петербургская сбытовая компания».