Главная / Общество /

Суд в Москве продлил арест экс-замминистра обороны Булгакову

Ведомости

Московский горсуд продлил срок ареста обвиняемому в мошенничестве бывшему замминистра обороны Дмитрию Булгакову. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Срок содержания Булгакова под стражей продлен до 18 февраля.

Булгаков был арестован в июле 2024 г. Тогда же против него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствие полагает, что экс-замминистра причастен к мошенничеству на сумму около 49 млн руб. По материалам дела, Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова заключила госконтракт на оказание энергетических услуг, а Булгаков мог способствовать заключению соглашения между вузом и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание этих услуг по завышенной стоимости. Стоимость контракта между академией и «Нева-Балт СПб» составляла 250 млн руб., из них компания получила аванс на сумму свыше 49 млн. Это перечисление следствие считает необоснованным. В качестве генподрядчика выступило АО «Петербургская сбытовая компания».

В декабре 2024 г. «РИА Новости» со ссылкой на судебный документ писало, что Булгаков является создателем и главой организованной преступной группы.

