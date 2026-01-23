МВД: сопровождавшая «похищенного» подростка была под влиянием мошенников
Подростка из Красноярска в возрасте 14 лет, который считался похищенным, сопровождала 18-летняя девушка. Они оба находились под влиянием мошенников, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«С мальчиком была девушка, ей 18 лет. Она приехала из Сургута. Они оба находились под влиянием мошенников», – сказал собеседник агентства.
23 января официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что правоохранители нашли подростка. Он был в арендованной квартире на проспекте Красноярский рабочий.
По словам Волк, о якобы похищении стало известно 22 января, когда к следователям обратился отец мальчика. Правоохранители установили, что подросток ушел из дома с неизвестным лицом. Позже отец получил сообщение о том, что мальчика похитили. Злоумышленники потребовали выкуп в размере $350 000 (26,6 млн руб.). Кроме того, из сейфа в квартире подростка пропали 3 млн руб.