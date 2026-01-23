МВД: сопровождавшая «похищенного» подростка была под влиянием мошенников

По словам Волк, о якобы похищении стало известно 22 января, когда к следователям обратился отец мальчика. Правоохранители установили, что подросток ушел из дома с неизвестным лицом. Позже отец получил сообщение о том, что мальчика похитили. Злоумышленники потребовали выкуп в размере $350 000 (26,6 млн руб.). Кроме того, из сейфа в квартире подростка пропали 3 млн руб.