Богомолов не собирается покидать должность худрука Театра на Малой Бронной
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов не планирует покидать должность после назначения и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Об этом он рассказал ТАСС.
Он отметил, что бесконечно благодарен Москве за средства, которые город вкладывает в театральное дело. По словам Богомолова, Театр на Малой Бронной процветает и он хочет и будет продолжать творить с ними в одной команде.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Богомолов назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ.
25 июня 2019 г. режиссер стал художественным руководителем Театра на Малой Бронной. В июле 2025 г. президент РФ Владимир Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств РФ.