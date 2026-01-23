Газета
Богомолов не собирается покидать должность худрука Театра на Малой Бронной

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов не планирует покидать должность после назначения и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Об этом он рассказал ТАСС.

Он отметил, что бесконечно благодарен Москве за средства, которые город вкладывает в театральное дело. По словам Богомолова, Театр на Малой Бронной процветает и он хочет и будет продолжать творить с ними в одной команде.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Богомолов назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ.

25 июня 2019 г. режиссер стал художественным руководителем Театра на Малой Бронной. В июле 2025 г. президент РФ Владимир Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств РФ.

