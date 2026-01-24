Суд наложил арест на имущество генерала Булгакова стоимостью 180 млн рублей

Булгакова арестовали в июле 2024 г. Тогда же против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, экс-замминистра причастен к мошенничеству на сумму около 49 млн руб. Согласно материалам дела, Военно-медицинская академия им. Кирова заключила государственный контракт на энергоуслуги. Следствие полагает, что Булгаков мог содействовать заключению субподрядного договора между академией и ООО «Нева-Балт СПб» на оказание этих же услуг, но по искусственно завышенной цене.