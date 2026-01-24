Суд наложил арест на имущество генерала Булгакова стоимостью 180 млн рублей
Суд арестовал имущество экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова и других фигурантов на сумму свыше 180 млн руб., пишет «РИА Новости». Речь идет о недвижимости, принадлежащей ему, а также его семье, гендиректору ООО «Нева-Балт СПб» Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу. Все они находятся в СИЗО по делу о мошенничестве.
Среди арестованных активов – квартира в Москве и дом в Подмосковье, оформленные на Булгакова и его родственников.
Булгакова арестовали в июле 2024 г. Тогда же против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, экс-замминистра причастен к мошенничеству на сумму около 49 млн руб. Согласно материалам дела, Военно-медицинская академия им. Кирова заключила государственный контракт на энергоуслуги. Следствие полагает, что Булгаков мог содействовать заключению субподрядного договора между академией и ООО «Нева-Балт СПб» на оказание этих же услуг, но по искусственно завышенной цене.
Общая стоимость контракта между академией и «Нева-Балт СПб» составила 250 млн руб., из которых компании был перечислен аванс в размере свыше 49 млн руб. Следствие считает эти выплаты необоснованными. Генеральным подрядчиком по госконтракту выступало АО «Петербургская сбытовая компания».
23 января суд продлил арест Булгакова до 18 февраля.