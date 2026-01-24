Поиски MH370 в новой зоне Индийского океана не выявили следов крушения

В конце декабря 2025 г. американская Ocean Infinity возобновила поиски обломков самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который пропал во время рейса MH370 из Куала-Лумпура в Пекин в 2014 г. Поиски начались в районе, где обнаружение лайнера наиболее вероятно.