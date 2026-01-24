Поиски MH370 в новой зоне Индийского океана не выявили следов крушения
Судно британо-американской компании Ocean Infinity в рамках нового этапа поисков пропавшего рейса MH370 не выявило значимых находок, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отчет, направленный родственникам пассажиров.
Как подчеркивается в документе, несмотря на постоянное применение автономных подводных аппаратов и охват значительной территории, на данный момент никаких существенных открытий или убедительных результатов не обнаружено.
Поисковое судно Armada с 6 по 15 января обследовало около 7200 кв. км морского дна. Срок данного этапа был продлен с 16 до 24 января для расширения зоны работ.
Операция сосредоточена в новой приоритетной зоне площадью 15 000 кв. км у берегов Западной Австралии, вдоль рассчитанной по спутниковым данным «7-й дуги». Работы запланированы на 55 дней и будут вестись с перерывами в период благоприятной погоды летом Южного полушария.
В конце декабря 2025 г. американская Ocean Infinity возобновила поиски обломков самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который пропал во время рейса MH370 из Куала-Лумпура в Пекин в 2014 г. Поиски начались в районе, где обнаружение лайнера наиболее вероятно.