Похороны Олейникова состоятся на Троекуровском кладбище 27 января

В 1993 г. Олейников пришел на телеканал ТВ-6. В 2001 г. стал членом Академии российского телевидения. В апреле того же года покинул ТВ-6. С мая по октябрь 2001 г. был генеральным продюсером НТВ и работал на посту программного директора до марта 2002 г.