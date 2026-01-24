Газета
Главная / Общество /

Похороны Олейникова состоятся на Троекуровском кладбище 27 января

Ведомости

Прощание с режиссером и телеведущим Александром Олейниковым пройдет 27 января на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом заявила «РИА Новости» его дочь Дарья.

24 января Олейников умер в возрасте 60 лет. Предположительно, причиной внезапной смерти мог стать тромб.

В 1993 г. Олейников пришел на телеканал ТВ-6. В 2001 г. стал членом Академии российского телевидения. В апреле того же года покинул ТВ-6. С мая по октябрь 2001 г. был генеральным продюсером НТВ и работал на посту программного директора до марта 2002 г.

В 2002 г. перешел на канал «Россия», где курировал программы «Доброе утро, Россия!» и «Вести+», потом работал как независимый продюсер. С 2006 по 2012 г. занимал должность генерального продюсера ТВЦ. В 2013 г. был соведущим третьего сезона шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Режиссер выступил продюсером и сценаристом многих фильмов и сериалов. В его фильмографии – документальные ленты («Ледовая коррида Валерия Харламова», «Алексей Смирнов. Две славы солдата и актера»), мелодрамы («Моя любимая свекровь»), военные («Военная разведка») и криминальные сериалы («Граф Крестовский»), полнометражные комедии («Любовь-морковь» и «Приключения чокнутого профессора»). В 2020 г. был генеральным продюсером второй части сериала «Детектив на миллион» и драмы «Стажеры».

