Участницу дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске арестовали
Фигурантку дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске, 18-летнюю Батырову А.И. из Сургута, арестовали до 22 марта. Об этом сообщает Центральный районный суд Красноярска в Telegram-канале. Она подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
22 января подросток из Красноярска организовал свое фиктивное похищение. Вместе с 18-летней сообщницей он вынес из дома 3 млн руб., принадлежавших его отцу. После этого девушка передала большую часть средств мошенникам, оставив себе некоторую сумму.
Пара скрылась в квартире, которую арендовали на чужое имя Затем отец юноши получил на телефон сообщение с требованием выкупа за «освобождение» сына, сопровождавшееся видеозаписью, на которой подросток просил о помощи.
Следователи признали подростка из Красноярска потерпевшим по делу о похищении. Как сообщал ТАСС, парень стал жертвой мошенников. Неизвестные, представившись сотрудниками полиции, сообщили о якобы произошедшем взломе его аккаунта на портале «Госуслуги» и предупредили, что его жизни может угрожать опасность.
Как позднее пояснил на допросе сам юноша, злоумышленникам удалось его обмануть. Он был убежден, что действует в интересах отца и помогает ему. Кроме того, преступники оказывали на него давление, угрожая возможным отчислением его брата из учебного заведения.