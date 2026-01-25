Газета
Главная / Общество /

Пик зимних холодов прогнозируется в Москве 25 января

Ведомости

В Москве 25 января ожидается самая низкая температура текущей зимы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Столбики термометров опустятся до –16 °C, что на 9 градусов ниже климатической нормы.

Погоду в столице продолжит определять гребень сибирского антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков, слабый ветер и высокое стабильное атмосферное давление – около 755 мм ртутного столба. Высота снежного покрова составит 31 см.

В ночь на понедельник и утром морозы усилятся до –17…–20 °C, осадков не прогнозируется.

После сильных морозов Москву ожидает резкое потепление. В среду и четверг ночные температуры составят –1...–6, а дневные будут стремиться к нулевой отметке. 

