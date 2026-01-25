Guardian: канализация Сиднея могла повлиять на участившиеся нападения акул
Нападение акул в австралийском штате Новый Южный Уэльс может быть связано с изношенной канализационной системой Сиднея, пишет The Guardian. Четыре нападения акул произошли с 18 по 20 января.
После мощных ливней, обрушившихся на регион, с пляжей были убраны канализационные отходы – следствие устаревшей системы очистки сточных вод, которая использует лишь первичную обработку перед сбросом в океан.
«Дожди могли смыть в океан загрязнения и сточные воды из системы, которая требует модернизации, что в итоге могло стимулировать активность акул», – пояснил профессор Ян Райт, специалист по водным ресурсам.
По данным экспертов, основные подозрения пали на бычьих (тупорылых) акул, которые активно охотятся в мутной воде. Ливни создали для них идеальные условия. Смыв питательных веществ и бактерий из канализационных и ливневых стоков спровоцировал рост планктона. Планктон привлек мелкую рыбу, которая, в свою очередь, стала добычей для акул.
В ответ на запросы компания Sydney Water, отвечающая за водоснабжение и канализацию, заявила, что глубоководные океанские сбросы соответствуют экологическим стандартам почти 30 лет. При этом власти штата объявили о начале масштабной модернизации канализационной сети стоимостью $34 млрд, рассчитанной на 10 лет.
20 января в Сиднее были закрыты 20 пляжей в связи с серией нападений акул на серферов. Мера была принята после того, как предполагаемая тупорылая акула укусила 11-летнего мальчика за доску для серфинга на северных пляжах Сиднея утром 19 января. Еще один 12-летний мальчик был ранен на пляже на востоке города 18 января. Третий пострадавший, мужчина в возрасте около 20 лет, был укушен за ногу на пляже Норт-Стейн в Мэнли 19 января.