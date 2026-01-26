Ночь на 26 января стала самой холодной с начала зимы

Леус уточнил, что еще холоднее ночью было в новой Москве. В Михайловском температура воздуха фиксировалась на уровне -27,6°C. По словам метеоролога, наиболее холодной точкой на карте погоды Московской области в ночь на 26 января стали Черусти, там морозы достигли отметки -28,6°C, в Луховицах температура опустилась до -28,7°C.