Ночь на 26 января стала самой холодной с начала зимы
Прошедшая ночь была самой холодной в течение зимы, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала нынешней зимы. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила -18,5°C – это на 1,1°C ниже, чем было у прежнего лидера, 24 января», – рассказал синоптик.
Леус уточнил, что еще холоднее ночью было в новой Москве. В Михайловском температура воздуха фиксировалась на уровне -27,6°C. По словам метеоролога, наиболее холодной точкой на карте погоды Московской области в ночь на 26 января стали Черусти, там морозы достигли отметки -28,6°C, в Луховицах температура опустилась до -28,7°C.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что в Москве 25 января ожидается самая низкая температура текущей зимы. Он отмечал, что столбики термометров опустятся до –16°C, что на 9 градусов ниже климатической нормы.