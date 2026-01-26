Газета
В России хотят ограничить число платных мест в колледжах

Ведомости

Российские колледжи могут быть ограничены в вопросе платного приема студентов, как это произошло с вузами, сообщила «Известиям» вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

«Принципы регулирования платного приема, утвержденные для вузов, необходимо распространить и на колледжи. По ряду направлений, например, таких как юриспруденция, более 80% студентов обучаются платно. Массовый платный набор чаще всего встречается на популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда программах», – объяснила она.

По словам парламентария, инициативу обсуждают участники рабочей группы по развитию среднего профессионального образования (СПО). Закон в случае его принятия будет работать по аналогии с утвержденной ранее инициативой, которая позволяет правительству ограничивать число платных мест в вузах.

22 декабря 2025 г. глава Минобрнауки Валерий Фальков отмечал, что ведомство намерено сократить примерно 45 000 платных мест в вузах России, в особенности эта процедура коснется негосударственного сектора. По его словам, процедуру проведут по 40 направлениям обучения. В числе таких программ министр назвал «Экономику», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденцию», «Рекламу и связи с общественностью».

