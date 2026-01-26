Газета
Актриса и телеведущая Вероника Ганич умерла в возрасте 59 лет

Актриса и телеведущая Вероника Ганич умерла на 60-м году жизни. Об этом сообщила команда ее проекта «География на вкус».

«Нам бесконечно жаль и очень больно от этой чудовищной потери. Но энергия Ники останется с нами – в делах, которые она начала, и которые мы в память о ней продолжим», – говорится в публикации. Представители проекта не уточнили причину смерти актрисы.

Ганич родилась в 1966 г. в Кирове. Она получила образование в Высшем театральном училище имени Щукина, работала на радио «Максимум». Вела рубрику «Стиль» в программе на НТВ, а затем в течение семи лет – «Субботник» на «России 1». Ганич снималась в таких сериалах, как «Кулагин и партнеры», «Место убийцы вакантно...», «Гаражи», фильмах «Это я – дурочка», «Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя». Также была членом гильдии шеф-поваров и проводила гастротуры по Франции. В проекте «География на вкус» она организовывала гиды по российским городам.

