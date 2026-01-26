Газета
Главная / Общество /

Число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 18

Ведомости

В результате крушения парома Trisha Kerstin 3 на Филиппинах погибли 18 человек, еще 24 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает France24 со ссылкой на данные береговой охраны.

По информации издания, на борту судна находились более 350 человек. Спасти удалось около 317 пассажиров. Окончательный список пострадавших пока не сформирован, поскольку поисково-спасательная операция продолжается.

Командир береговой охраны на юге Минданао Ромель Дуа заявил AFP, что причины ЧП пока неизвестны. «На данный момент мы не можем назвать причину затопления, но нам было поручено провести расследование, чтобы установить причину», – сказал он, добавив, что «пока службы сосредоточены на спасении».

Смотрите также:От смерча до пьяного капитана: крупнейшие кораблекрушения последних лет

До этого сообщалось, что паром следовал из Замбоанги на остров Джоло в провинции Сулу. Associated Press со ссылкой на представителей береговой охраны отмечало, что причиной аварии могли стать технические неполадки. Судно затонуло после полуночи 26 января примерно в 2 км от островного поселения Балук-Балук в провинции Басилан, куда доставили многих выживших. Первоначально сообщалось о 15 погибших.

