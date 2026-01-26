Число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 18

До этого сообщалось, что паром следовал из Замбоанги на остров Джоло в провинции Сулу. Associated Press со ссылкой на представителей береговой охраны отмечало, что причиной аварии могли стать технические неполадки. Судно затонуло после полуночи 26 января примерно в 2 км от островного поселения Балук-Балук в провинции Басилан, куда доставили многих выживших. Первоначально сообщалось о 15 погибших.