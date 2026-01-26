МВД раскрыло схему хищения 15 млн рублей через перерегистрацию мобильных номеров
Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области пресекла преступную схему, с помощью которой у граждан было похищено более 15 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, злоумышленники с использованием специального ПО собирали номера телефонов, выставленные на продажу операторами. Их сообщник переоформлял номера на третьих лиц, после чего через мобильные приложения банков проверял наличие средств на привязанных счетах. При обнаружении денег их переводили на подконтрольные счета. Если денег не было, на предыдущего владельца оформляли кредит, который также похищали.
Подозреваемых задержали в Свердловской области и Санкт-Петербурге. При обысках у них изъяли телефоны, ноутбуки, банковские и SIM-карты, а также более 1,7 млн руб. наличными. Предварительно установлена их причастность к 100 эпизодам преступной деятельности.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Одному фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому – подписка о невыезде.
11 ноября 2025 г. МВД совместно с ФСБ задержали четырех человек, которые обманным путем похитили более 6 млн руб. у граждан, намеревавшихся заключить контракты с Минобороны для участия в спецоперации. По данным следствия, с марта по август 2025 г. подозреваемые находили людей, готовых отправиться в зону спецоперации. Они предлагали им за вознаграждение помочь с оформлением службы в штабных и тыловых подразделениях. После подписания контрактов аферисты обманом получали банковские карты военнослужащих и присваивали поступающие выплаты. Деньги переводились на подконтрольные участникам группы счета.