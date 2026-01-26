В ГД обсудили законопроект об изъятии цифровой валюты в уголовном процессе

Законопроект направлен на минимизацию угроз, связанных с использованием цифровых валют в преступных схемах, таких как легализация доходов, коррупция и финансирование терроризма. Хотя в некоторых законодательных актах цифровая валюта уже признана объектом имущественных прав, в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве ее статус до сих пор не определен, что затрудняет расследование преступлений и выполнение имущественных требований.