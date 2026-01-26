Газета
Главная / Общество /

В ГД обсудили законопроект об изъятии цифровой валюты в уголовном процессе

Ведомости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрел в третьем чтении инициативу, направленную на регулирование вопросов изъятия цифровой валюты в рамках уголовного процесса. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель комитета.

Принятие закона позволит устранить правовой вакуум и создаст действенные механизмы для работы правоохранительных органов с современными цифровыми активами, основываясь на международных рекомендациях и успешном опыте зарубежных правопорядков, отметил глава комитета Павел Крашенинников.

Законопроект направлен на минимизацию угроз, связанных с использованием цифровых валют в преступных схемах, таких как легализация доходов, коррупция и финансирование терроризма. Хотя в некоторых законодательных актах цифровая валюта уже признана объектом имущественных прав, в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве ее статус до сих пор не определен, что затрудняет расследование преступлений и выполнение имущественных требований.

Минюст разработал законопроект об аресте и конфискации криптовалюты

Финансы / Рынки

Для устранения этого пробела законопроект предусматривает признание цифровой валюты объектом имущественных прав в контексте уголовного и уголовно-процессуального кодексов РФ. Кроме того, проект предлагает предоставить органам расследования полномочия изымать цифровые активы путем конфискации физических носителей или перевода валюты на специальный идентификатор для ее сохранности, а также установить процедуру наложения ареста на цифровую валюту с целью последующей конфискации или обеспечения исполнения гражданского иска.

Минюст России разработал законопроект, согласно которому цифровая валюта признается имуществом для целей ареста и последующей конфискации, в мае 2025 г. Тогда сообщалось, что документ предусматривает установление специальных требований, направленных на обеспечение сохранности криптовалюты. В зависимости от типа цифровой валюты следователь сможет изъять материальный носитель с кодами доступа или ходатайствовать перед судом о запрете операций с активом.

