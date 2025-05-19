Минюст разработал законопроект об аресте и конфискации криптовалюты

Новый законопроект лишь уточняет правовой статус, но не решает технические сложности: изъятие возможно только при доступе к кошелькам, обратила внимание советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Елена Авакян. Важно понимать, что под «цифровой валютой» подразумеваются токены без эмитента и обязанного лица – например, стейблкоины (криптовалюта, привязанная к курсу настоящей валюты), пояснила она. Этот законопроект требует очень серьезной доработки, чтобы юридическое состояние, социализированная составляющая этого законопроекта не входили в противоречие с технической природой тех явлений, относительно которых адвокатура вырабатываем нашу юридическую позицию, резюмировала собеседник.