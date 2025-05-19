Минюст разработал законопроект об аресте и конфискации криптовалюты

Минюст разработал законопроект об аресте и конфискации криптовалютыПри этом, говорят юристы, изъятие активов осложняется из-за трудного доступа к криптокошелькам
Минюст России разработал законопроект, согласно которому цифровая валюта признается имуществом для целей ареста и последующей конфискации. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Вадим Федоров на сессии «От виртуального к реальному: как новые технологии влияют на состояние преступности и классические правовые средства противодействия ей» в рамках XIII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
По словам Федорова, документ предусматривает установление специальных требований, направленных на обеспечение сохранности криптовалюты. В зависимости от типа цифровой валюты следователь сможет изъять материальный носитель с кодами доступа или ходатайствовать перед судом о запрете операций с активом. «Одновременно предлагается установить специальные требования, направленные на обеспечение ее (криптовалюты) сохранности», – подчеркнул Федоров.
Замминистра отметил, что криптовалюта привлекательна для преступников из-за анонимности и отсутствия централизованного контроля. В отличие от наличных денег или других ценностей, цифровую валюту нельзя физически изъять. Для безопасного обращения с ней планируется привлекать специалистов, которые помогут определить меры по ее сохранению с целью последующей конфискации или возмещения ущерба потерпевшим.
Законопроект представляется разумной инициативой в области взаимодействия права с криптовалютами, рассуждает партнер АБ NSP Арам Григорян. Наличие у государственных органов возможности к совершению принудительных действий, в том числе в рамках уголовных дел, – необходимость, отметил он.
Новый законопроект лишь уточняет правовой статус, но не решает технические сложности: изъятие возможно только при доступе к кошелькам, обратила внимание советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Елена Авакян. Важно понимать, что под «цифровой валютой» подразумеваются токены без эмитента и обязанного лица – например, стейблкоины (криптовалюта, привязанная к курсу настоящей валюты), пояснила она. Этот законопроект требует очень серьезной доработки, чтобы юридическое состояние, социализированная составляющая этого законопроекта не входили в противоречие с технической природой тех явлений, относительно которых адвокатура вырабатываем нашу юридическую позицию, резюмировала собеседник.
Инициатива по конфискации цифровой валюты логичная, но запоздалая, говорит управляющий партнер АБ «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Законопроект может восполнить пробелы и усилить борьбу с преступлениями в сфере цифровых ценностей, соглашается он. Судебная практика, по его словам, уже частично признала криптовалюту объектом ареста и легализации – с 2019 г., в том числе в деле Челышкина (2023 г.). Тогда высшая судебная инстанция кассационным определением Верховного суда определила использование биткойн-кошельков как форму легализации доходов наркодилеров.
В практике нашего бюро уже есть дела, по которым цифровая валюта рассматривалась в качестве имущества, добытого преступным путем, в рамках уголовного дела, поделился старший партнер адвокатского бюро «Бельский и партнеры» Дмитрий Позин. «В дальнейшем на данный цифровой актив накладывался арест во исполнение судебного решения», – уточнил он. Эта инициатива, сказал Позин, лишь закрепляет сложившийся подход, который используют правоохранительные органы.
О планах по включению криптовалюты в уголовное законодательство «Ведомости» писали еще 15 апреля. Сейчас в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах статус цифровой валюты не закреплен, что затрудняет обеспечение имущественных требований в ходе расследования. Специфика цифровых активов требует быстрой реакции со стороны следственных органов при их обнаружении, отмечали авторы поправок.
При этом криптовалюта уже признана имуществом в других отраслях права. С января 2021 г. она имеет такой статус в рамках закона «О банкротстве», а также фигурирует как имущество в законах «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О противодействии коррупции».