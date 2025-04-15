В уголовном законодательстве появится криптовалюта

В уголовном законодательстве появится криптовалютаЦифровую валюту признают имуществом, чтобы следователи могли ее конфисковать в рамках уголовного производства
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 14 апреля одобрила инициативу о закреплении в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах (УК и УПК) понятия «цифровая валюта», рассказали «Ведомостям» два источника, близких к комиссии. Как следует из проектной документации, инициативу приняли не сразу, а после доработки. В ближайшее время законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму, уточнили собеседники.
Законопроект был разработан Минюстом. Сейчас в УК и УПК статус цифровой валюты не закреплен, что сильно осложняет расследование уголовных дел в части обеспечения имущественных требований по ним. Специфика цифровой валюты и особенности удаленного доступа к ней требуют оперативной реакции со стороны органов следствия в случае обнаружения цифровых активов при расследовании уголовных дел, обращают внимание авторы инициативы. Действующее регулирование не позволяет в должной мере обеспечить ее сохранность, замечают разработчики.
Еще одна трудность в работе органов следствия – различия в средствах и способах хранения криптовалюты. По сути, предполагается, что в случае принятия проекта снизятся риски, связанные с оборотом и использованием цифровой валюты в преступной деятельности.
С января 2021 г. криптовалюта уже была признана имуществом для целей закона «О банкротстве», писали «Ведомости». Также криптовалюта как имущество уже присутствует в законах «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О противодействии коррупции».
Как рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, при наложении ареста на цифровую валюту она будет изыматься с участием специалиста, что дает гарантию правильного обращения с таким специфичным видом имущества. Валюта хранится на так называемых холодных и горячих кошельках. В случаях, когда валюта хранится на горячем кошельке, она будет переводиться на специальный адрес-идентификатор, что обеспечит ее сохранность. В случае с холодным кошельком могут быть конфискованы материальные носители, на которых содержится код доступа к кошелькам, или уже установленный кошелек с доступом через конкретный материальный носитель. По словам Груздева, арест и конфискация в том числе направлены на возмещение ущерба.
Инициатива, безусловно, позитивная и нужная, считает советник уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Мария Бакакина. «Но сразу возникает вопрос: на основании каких норм права ранее суды уже накладывали арест на криптовалюту?» – интересуется эксперт. Например, еще в 2022 г. в Санкт-Петербурге районный суд наложил арест на 24 криптокошелька, где хранилась криптовалюта эфириум, которую якобы похитили.
Крайне важно обеспечить техническую готовность правоохранительных органов: владение цифровыми ключами, работу с блокчейн-аналитикой, безопасность хранения, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Даниил Мархиев и партнеры» Даниил Мархиев. «И конечно, необходимы гарантии защиты прав добросовестных лиц, чтобы не пострадали третьи лица, не связанные с преступной деятельностью», – добавил он. Если коды крипты быстро не изъять в рамках процессуальных действий, ее могут перевести на другие кошельки, обратила внимание старший партнер консалтинговой компании O2Consulting Татьяна Сафонова. Поиск цифровой валюты в рамках следственных действий законопроект не регламентирует, заметила она. Вероятно, предполагается, что она может быть обнаружена в ходе следственных мероприятий в составе прочего имущества подследственного, рассуждает юрист.