В уголовном законодательстве появится криптовалюта

Как рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, при наложении ареста на цифровую валюту она будет изыматься с участием специалиста, что дает гарантию правильного обращения с таким специфичным видом имущества. Валюта хранится на так называемых холодных и горячих кошельках. В случаях, когда валюта хранится на горячем кошельке, она будет переводиться на специальный адрес-идентификатор, что обеспечит ее сохранность. В случае с холодным кошельком могут быть конфискованы материальные носители, на которых содержится код доступа к кошелькам, или уже установленный кошелек с доступом через конкретный материальный носитель. По словам Груздева, арест и конфискация в том числе направлены на возмещение ущерба.