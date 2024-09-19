Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Генпрокуратура научилась выявлять скрытые активы в криптовалюте у чиновников

Это стало возможным благодаря доступу к более чем 100 видам баз данных
Яна Суринская
Яна Суринская / Ведомости

Одним из наиболее востребованных инструментов в работе сотрудников прокуратуры стала информационная система межведомственного электронного взаимодействия – она обеспечивает круглосуточный доступ к более чем 100 видам государственных баз данных. Об этом рассказал генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе выступления на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) в Таджикистане.

Эта система, по словам Краснова, позволяет не выходя из кабинета получать любую информацию о проверяемых лицах. Прокуроры могут узнать банковскую информацию, данные о полученных доходах, недвижимости, транспортных средствах, совершенных административных правонарушениях и многое другое. Например, поделился глава надзорного ведомства, в 2023 г. с помощью электронной системы был выявлен факт укрытия одним из чиновников криптовалюты на сумму 28 млн руб. Кроме того, возможности системы позволили установить у госслужащего наличие недвижимости, ипотека по которой была погашена на неподтвержденные доходы, а также сведения о привлечении к административной ответственности за нарушения правил парковки автомобиля бизнес-класса, который официально в его собственности не находился, говорит Краснов. В апреле по иску прокурора судом незадекларированные активы госслужащего в сумме около 60 млн руб. были взысканы в пользу государства.

Для поиска виртуальных активов коррупционного происхождения необходимо повышать цифровые компетенции сотрудников прокуратуры, считает он. Краснов уточнил, что сейчас в этих целях в ведомственном университете преподают специальные дисциплины: правовые и организационные основы информационной безопасности и противодействие таким современным угрозам.

В заключение генпрокурор предложил членам МСПК обобщить практику проведения проверок вне уголовного судопроизводства для обнаружения незаконной крипты у госслужащих. Девятый съезд членов МСПК проходит в Душанбе. В состав совета кроме России и Таджикистана входят представители Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Совет с 2013 г. обеспечивает международное сотрудничество и принятие мер в сфере борьбы с коррупцией. В ходе встреч участники ставят приоритетные направления сотрудничества, оценивают выполнение антикоррупционных обязательств государств и помогают друг другу в координации программ технического содействия по борьбе с коррупцией. Председательство в совете осуществляется поочередно – в прошлом году принимающей стороной была Россия. Собрание членов совета провели в Екатеринбурге.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных