Генпрокуратура научилась выявлять скрытые активы в криптовалюте у чиновников

Эта система, по словам Краснова, позволяет не выходя из кабинета получать любую информацию о проверяемых лицах. Прокуроры могут узнать банковскую информацию, данные о полученных доходах, недвижимости, транспортных средствах, совершенных административных правонарушениях и многое другое. Например, поделился глава надзорного ведомства, в 2023 г. с помощью электронной системы был выявлен факт укрытия одним из чиновников криптовалюты на сумму 28 млн руб. Кроме того, возможности системы позволили установить у госслужащего наличие недвижимости, ипотека по которой была погашена на неподтвержденные доходы, а также сведения о привлечении к административной ответственности за нарушения правил парковки автомобиля бизнес-класса, который официально в его собственности не находился, говорит Краснов. В апреле по иску прокурора судом незадекларированные активы госслужащего в сумме около 60 млн руб. были взысканы в пользу государства.