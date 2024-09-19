Генпрокуратура научилась выявлять скрытые активы в криптовалюте у чиновников

Генпрокуратура научилась выявлять скрытые активы в криптовалюте у чиновниковЭто стало возможным благодаря доступу к более чем 100 видам баз данных
Одним из наиболее востребованных инструментов в работе сотрудников прокуратуры стала информационная система межведомственного электронного взаимодействия – она обеспечивает круглосуточный доступ к более чем 100 видам государственных баз данных. Об этом рассказал генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе выступления на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) в Таджикистане.
Эта система, по словам Краснова, позволяет не выходя из кабинета получать любую информацию о проверяемых лицах. Прокуроры могут узнать банковскую информацию, данные о полученных доходах, недвижимости, транспортных средствах, совершенных административных правонарушениях и многое другое. Например, поделился глава надзорного ведомства, в 2023 г. с помощью электронной системы был выявлен факт укрытия одним из чиновников криптовалюты на сумму 28 млн руб. Кроме того, возможности системы позволили установить у госслужащего наличие недвижимости, ипотека по которой была погашена на неподтвержденные доходы, а также сведения о привлечении к административной ответственности за нарушения правил парковки автомобиля бизнес-класса, который официально в его собственности не находился, говорит Краснов. В апреле по иску прокурора судом незадекларированные активы госслужащего в сумме около 60 млн руб. были взысканы в пользу государства.
Для поиска виртуальных активов коррупционного происхождения необходимо повышать цифровые компетенции сотрудников прокуратуры, считает он. Краснов уточнил, что сейчас в этих целях в ведомственном университете преподают специальные дисциплины: правовые и организационные основы информационной безопасности и противодействие таким современным угрозам.
В заключение генпрокурор предложил членам МСПК обобщить практику проведения проверок вне уголовного судопроизводства для обнаружения незаконной крипты у госслужащих. Девятый съезд членов МСПК проходит в Душанбе. В состав совета кроме России и Таджикистана входят представители Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Совет с 2013 г. обеспечивает международное сотрудничество и принятие мер в сфере борьбы с коррупцией. В ходе встреч участники ставят приоритетные направления сотрудничества, оценивают выполнение антикоррупционных обязательств государств и помогают друг другу в координации программ технического содействия по борьбе с коррупцией. Председательство в совете осуществляется поочередно – в прошлом году принимающей стороной была Россия. Собрание членов совета провели в Екатеринбурге.