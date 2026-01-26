Россиянин погиб под лавиной на горнолыжном курорте в Японии

18 января сообщалось о восьми погибших в результате схода лавин в Австрийских Альпах. В округе Мурталь в Штирии лавина накрыла группу из семи человек, трое лыжников из Чехии оказались погребены под снегом. В тот же день в регионе Понгау близ Зальцбурга лавина сошла на группу фрирайдеров, катавшихся вне подготовленных трасс, погибли четыре человека, еще один получил тяжелые травмы. За день до этого в том же районе под лавиной погиб еще один лыжник.