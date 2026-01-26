Суд приговорил экс-следователя СК к 18 годам по делу Merlion

Прокуратура запрашивала до 25 лет колонии по делу Merlion. По версии следствия, организованное преступное сообщество (ОПС) было создано в 2019 г. еще одним бывшим следователем СК Кириллом Качуром (считается в России иноагентом) и его отцом Виталием. Как писал RTVI, членами ОПС, в которую входили подсудимые, вымогались деньги у владельцев IT-компании Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова. Последних, а также главу службы безопасности фирмы Бориса Левина обвинили в подготовке покушения и убийства своего бывшего сотрудника – экс-гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко.