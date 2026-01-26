Суд приговорил экс-следователя СК к 18 годам по делу Merlion
Бывшего главу Хорошевского отдела столичного главка СК Рустама Юсупова признали виновным в фальсификации доказательств и взятках и приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение 235-го гарнизонного военного суда.
Юсупову также назначили штраф в размере 109,9 млн руб. и лишили звания майора юстиции. Ему запрещено занимать должности на госслужбе в течение 10 лет.
Военный суд также признал виновными бывших коллег Юсупова, участвовавших в преступной схеме о фальсификации доказательств по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров компании Merlion. Они получили от 17 и 19 лет лишения свободы.
По этому делу приговор вынесли экс-адвокату Вадиму Лялину – его приговорили к 14 годам лишения свободы и запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение пяти лет. Полицейских Александра Бибишева и Павла Крылова приговорили к 16 годам и трем месяцам колонии и 16 годам колонии соответственно. Их лишили званий.
Прокуратура запрашивала до 25 лет колонии по делу Merlion. По версии следствия, организованное преступное сообщество (ОПС) было создано в 2019 г. еще одним бывшим следователем СК Кириллом Качуром