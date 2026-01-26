Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Дегтярев: несколько международных федераций вернут юниорам из России флаг

Ведомости

Несколько крупных международных спортивных федераций в ближайшие две-три недели примут решения о возвращении российским юниорам права выступать под национальным флагом. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

26 января глава Минспорта принял участие в генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии в Ташкенте. По словам министра, международные площадки остаются важным инструментом для продвижения вопроса о восстановлении прав российских спортсменов.

«Договорились с несколькими крупными международными федерациями о том, что они будут в ближайшие две-три недели принимать такие решения, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета», – сказал Дегтярев.

23 января министр сообщал, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила российским спортсменам до 23 лет выступать на турнирах с национальным флагом и гимном. Правило вступит в силу на чемпионате мира среди юниоров по тяжелой атлетике, который пройдет со 2 по 8 мая в Исмаилии (Египет), а также на молодежном чемпионате мира, запланированном на 5–11 июля в Кали (Колумбия).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте