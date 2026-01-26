Дегтярев: несколько международных федераций вернут юниорам из России флаг
Несколько крупных международных спортивных федераций в ближайшие две-три недели примут решения о возвращении российским юниорам права выступать под национальным флагом. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
26 января глава Минспорта принял участие в генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии в Ташкенте. По словам министра, международные площадки остаются важным инструментом для продвижения вопроса о восстановлении прав российских спортсменов.
«Договорились с несколькими крупными международными федерациями о том, что они будут в ближайшие две-три недели принимать такие решения, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета», – сказал Дегтярев.
23 января министр сообщал, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила российским спортсменам до 23 лет выступать на турнирах с национальным флагом и гимном. Правило вступит в силу на чемпионате мира среди юниоров по тяжелой атлетике, который пройдет со 2 по 8 мая в Исмаилии (Египет), а также на молодежном чемпионате мира, запланированном на 5–11 июля в Кали (Колумбия).