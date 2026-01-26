Дегтярев: несколько международных федераций вернут юниорам из России флаг

23 января министр сообщал, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила российским спортсменам до 23 лет выступать на турнирах с национальным флагом и гимном. Правило вступит в силу на чемпионате мира среди юниоров по тяжелой атлетике, который пройдет со 2 по 8 мая в Исмаилии (Египет), а также на молодежном чемпионате мира, запланированном на 5–11 июля в Кали (Колумбия).