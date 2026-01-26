РКН пояснил возможный порядок блокировки сайтов с готовыми домашними заданиями
Решения о блокировке запрещенной информации принимают уполномоченные органы власти или суды в зависимости от сферы регулирования. Об этом сообщили «Ведомостям» в Роскомнадзоре, комментируя инициативу Минпросвещения о запрете сайтов с готовыми домашними заданиями.
«Решение о блокировке в случае принятия закона о запрете информации в сфере образования должен принимать компетентный в данной сфере соответствующий орган власти», – пояснили в Роскомнадзоре.
24 января стало известно, что Минпросвещения РФ подготовило проект поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Документ предусматривает запрет на распространение готовых заданий и решений.
Законопроект предлагает ограничить публикацию контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ, готовых ответов к заданиям всероссийской олимпиады школьников, а также материалов из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень. Исключение предусмотрено только для материалов, размещенных в самих учебниках и официальных источниках.
В министерстве отмечали, что меры направлены на защиту образовательного процесса от недобросовестного использования готовых ответов и на повышение мотивации школьников к самостоятельной работе. При выявлении таких материалов в интернете доступ к ним планируется оперативно ограничивать через Роскомнадзор.
26 января первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин раскритиковал инициативу ведомства. По его мнению, приравнивать школьные шпаргалки к деструктивной информации неправильно. Он считает, что практика «прорешивания» экзаменационных заданий прошлых лет сложилась как естественная реакция на ту систему, которую выстраивали до этого годами. «И пока она не поменяется, никакие блокировки работать не будут – но, вероятнее всего, приведут школьников в даркнет и к мошенникам», – подчеркнул Горелкин.