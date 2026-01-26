РКН пояснил возможный порядок блокировки сайтов с готовыми домашними заданиями

26 января первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин раскритиковал инициативу ведомства. По его мнению, приравнивать школьные шпаргалки к деструктивной информации неправильно. Он считает, что практика «прорешивания» экзаменационных заданий прошлых лет сложилась как естественная реакция на ту систему, которую выстраивали до этого годами. «И пока она не поменяется, никакие блокировки работать не будут – но, вероятнее всего, приведут школьников в даркнет и к мошенникам», – подчеркнул Горелкин.