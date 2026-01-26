Более половины месячной нормы осадков выпадет в Москве 27-29 января
Более половины месячной нормы снега выпадет в Москве с ночи 27 января до полудня 29 января. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в Telegram-канале.
Ожидается продолжительный сильный, местами очень сильный снегопад. Прирост снежного покрова за этот период может превысить 50% от среднемесячной нормы. Осадки сохранятся до конца недели, что создаст риск образования снежных заносов и гололедицы.
Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Будет проводиться сплошная механизированная уборка проезжей части, тротуаров и дворов с противогололедной обработкой. Работы будут повторяться по мере необходимости с привлечением всей необходимой техники и бригад.
Кроме того, МЧС России в телефонной смс-рассылке также предупредило москвичей о сильном снегопаде, гололедице и метелях с 27 по 29 января. Сообщение есть в распоряжении корреспондента «Ведомостей».
Московские власти призвали автомобилистов по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в этот период, а в случае необходимости – строго соблюдать скоростной режим, дистанцию и не мешать движению снегоуборочной техники.
26 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что прошедшая ночь была самой холодной в течение зимы. «Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала нынешней зимы. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила -18,5°C – это на 1,1°C ниже, чем было у прежнего лидера, 24 января», – рассказал синоптик.