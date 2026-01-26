Более половины месячной нормы осадков выпадет в Москве 27-29 января

26 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что прошедшая ночь была самой холодной в течение зимы. «Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала нынешней зимы. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила -18,5°C – это на 1,1°C ниже, чем было у прежнего лидера, 24 января», – рассказал синоптик.