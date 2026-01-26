Сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверки в московских аэропортах

Минтранс РФ и Росавиация усилили мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта. Эксперты ведомств, авиакомпании и аэропорты прилагают усилия, чтобы минимизировать последствия сбоев в системе бронирования и сохранить нормальное расписание рейсов. В частности, там, где это возможно, регистрация пассажиров на рейсы проводится вручную, а также предпринимаются другие меры для урегулирования ситуации.