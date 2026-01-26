Газета
Главная / Общество /

Сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверки в московских аэропортах

Ведомости

Из-за сбоя в системе бронирования авиабилетов в аэропортах московского авиаузла находятся работники прокуратуры для надзора за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Об этом сообщили в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Сообщается, что если будут найдены основания, то работники ведомства сразу на них среагируют.

Ранее стало известно, что в системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел») произошел глобальный сбой. В связи с этим авиакомпании временно приостановили регистрацию пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов, а также дополнительных услуг во всех каналах продаж, включая сайт, контакт-центр и агентов.

Минтранс РФ и Росавиация усилили мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта. Эксперты ведомств, авиакомпании и аэропорты прилагают усилия, чтобы минимизировать последствия сбоев в системе бронирования и сохранить нормальное расписание рейсов. В частности, там, где это возможно, регистрация пассажиров на рейсы проводится вручную, а также предпринимаются другие меры для урегулирования ситуации.

