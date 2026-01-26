Газета
Общество

18 лет колонии получил мужчина по делу о подготовке теракта перед Днем Победы

Ведомости

Суд в Москве приговорил 25-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы по делу о подготовке террористического акта в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

Осужденным оказался Андрей Бызов, внесенный в реестр экстремистов и террористов. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и приготовлении к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

По данным прокуратуры, в марте 2025 г. Бызов через чат-бот вступил в террористическую организацию. Выполняя задания ее представителей, он наблюдал за передвижениями военной техники и военнослужащих Вооруженных сил России и передавал полученные сведения.

Следствие установило, что затем Бызов вступил в сговор с представителем организации для совершения теракта 9 мая 2025 г. на объекте военного назначения в Московской области. 12 апреля он провел разведку местности и получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством, которое планировалось использовать.

Реализовать замысел не удалось: 5 мая 2025 г. Бызова задержали сотрудники правоохранительных органов, взрывное устройство изъяли и обезвредили.

С учетом позиции гособвинения суд назначил ему 18 лет лишения свободы: первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. Также Бызову назначен штраф 400 000 руб. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов и каналов в интернете, сроком на 4 года.

21 января сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Уфе. Преступники оказались членами запрещенной в России международной террористической организации.

