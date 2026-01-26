18 лет колонии получил мужчина по делу о подготовке теракта перед Днем Победы

С учетом позиции гособвинения суд назначил ему 18 лет лишения свободы: первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. Также Бызову назначен штраф 400 000 руб. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов и каналов в интернете, сроком на 4 года.