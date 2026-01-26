Основатель iGooods Кунис включен в список террористов и экстремистов
Основатель сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В списке указаны его данные: Григорий Михайлович Кунис, 29 мая 1967 г. р., место рождения – Ленинград.
18 декабря 2025 г. стало известно, что Кунис, осужденный за финансирование ФБК (считается в России иноагентом, признана экстремистской и запрещена в РФ, ликвидирована) уехал из России.
8 декабря Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Куниса к штрафу на сумму 350 000 руб. за финансирование экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Перед этим он находился под стражей. По данным следствия, в феврале 2022 г. Кунис перевел 3500 руб. ФБК. В пресс-службе судов Петербурга отмечали, что предприниматель знал о незаконном статусе фонда. Кунис был задержан 24 июля, а 25-го – арестован.