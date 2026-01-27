Суд в Москве ужесточил наказание писателю Акунину
Таганский суд Москвы ужесточил меру наказания писателю Борису Акунину (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, считается в России иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов), заменив отбывание срока в колонии общего режима на строгий режим. Решение было принято апелляционной инстанцией по второму делу в отношении автора, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
Приговор вынесен заочно, и срок наказания будет исчисляться с момента фактического задержания писателя или его экстрадиции. Заменить меру наказания просил прокурор.
3 декабря суд заочно приговорил Акунина к 15 годам заключения. Акунина признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Судья также назначил фигуранту штраф в размере 200 000 руб. и запретил в течение шести лет заниматься любой деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете. Дополнительно Акунину назначен еще один штраф на 400 000 руб.
Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы. Как установило следствие, Чхартишвили, уже дважды привлеченный в течение года к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагента), продолжал публиковать материалы без обязательной пометки о статусе иностранного агента.