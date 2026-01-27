Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд в Москве ужесточил наказание писателю Акунину

Ведомости

Таганский суд Москвы ужесточил меру наказания писателю Борису Акунину (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, считается в России иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов), заменив отбывание срока в колонии общего режима на строгий режим. Решение было принято апелляционной инстанцией по второму делу в отношении автора, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Приговор вынесен заочно, и срок наказания будет исчисляться с момента фактического задержания писателя или его экстрадиции. Заменить меру наказания просил прокурор.

3 декабря суд заочно приговорил Акунина к 15 годам заключения. Акунина признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Судья также назначил фигуранту штраф в размере 200 000 руб. и запретил в течение шести лет заниматься любой деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете. Дополнительно Акунину назначен еще один штраф на 400 000 руб.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы. Как установило следствие, Чхартишвили, уже дважды привлеченный в течение года к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагента), продолжал публиковать материалы без обязательной пометки о статусе иностранного агента.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь