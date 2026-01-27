Суд в Москве ужесточил наказание писателю Акунину

3 декабря суд заочно приговорил Акунина к 15 годам заключения. Акунина признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Судья также назначил фигуранту штраф в размере 200 000 руб. и запретил в течение шести лет заниматься любой деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете. Дополнительно Акунину назначен еще один штраф на 400 000 руб.