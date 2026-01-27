На первый концерт Долиной в Москве продано 44% билетов
На первый в 2026 г. концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве продано 44% билетов. Выступление состоится в столичном баре Petter 27 января, пишет «РИА Новости».
Площадка рассчитана на 91 зрителя. Днем 26 января в продаже оставалось 18 билетов, что означало заполняемость зала более чем на 80%. К вечеру количество свободных мест сократилось до 14. Но ночью перед концертом число доступных билетов возросло до 51, что составляет 56% от общей вместимости.
Стоимость оставшихся билетов варьируется от 9500 до 15 500 руб. в зависимости от расположения. Ранее агентство писало, что максимальная цена билетов на этот концерт достигала 18 500 руб.
Концерт Ларисы Долиной и ее музыкального коллектива «Долина Band» продлится немногим более часа. Питание и напитки из меню в стоимость билета не включены и оплачиваются отдельно, уточнили в баре Petter.
22 января адвокат Светлана Свириденко сообщала, что покупательница квартиры Долиной в Хамовниках Полина Лурье готовит заявление о взыскании с певицы судебных расходов. 19 января судебные приставы передали ключи от квартиры в Хамовниках. Свириденко тогда поясняла, что Лурье пришлось обратиться в службу судебных приставов, так как доверенное лицо Долиной не имело полномочий на передачу жилья, ключей и подписание акта приема-передачи в добровольном порядке.