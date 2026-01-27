На первый концерт Долиной в Москве продано 44% билетов

22 января адвокат Светлана Свириденко сообщала, что покупательница квартиры Долиной в Хамовниках Полина Лурье готовит заявление о взыскании с певицы судебных расходов. 19 января судебные приставы передали ключи от квартиры в Хамовниках. Свириденко тогда поясняла, что Лурье пришлось обратиться в службу судебных приставов, так как доверенное лицо Долиной не имело полномочий на передачу жилья, ключей и подписание акта приема-передачи в добровольном порядке.