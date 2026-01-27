Глава офиса ВОЗ в России: дожить до 120 лет возможно
Дожить до 120 лет сейчас возможно, для этого необходимо поддерживать здоровый образ жизни на всех этапах, рассказал ТАСС глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев.
«Я могу сказать, что на сегодняшний день, конечно, не существует какого-то рецепта или единой формулы, которая бы гарантировала достижение 120 лет, чтобы человек мог жить до 120 лет. Хотя такие прецеденты существуют, пока единичные», – при этом сказал он.
Бердыклычев отметил, что ВОЗ подходит к долголетию не как к возможности увеличить длительность жизни любой ценой. Для организации важно продлить жизнь в добром здравии, сохранить функциональные возможности человека. По словам руководителя ВОЗ, основными принципами, которых нужно придерживаться для этого, стали сбалансированное питание, регулярная физическая активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем. При этом так же важно поддерживать связи с обществом и уметь справляться со стрессом.
В начале января стало известно, что в России в 2026 г. появится новая медицинская должность – «врач по медицине здорового долголетия». Министерство здравоохранения РФ должно внести эту позицию в номенклатуру должностей медицинских работников. Срок исполнения установлен до 1 апреля.