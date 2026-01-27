Глава офиса ВОЗ в России: дожить до 120 лет возможно

Бердыклычев отметил, что ВОЗ подходит к долголетию не как к возможности увеличить длительность жизни любой ценой. Для организации важно продлить жизнь в добром здравии, сохранить функциональные возможности человека. По словам руководителя ВОЗ, основными принципами, которых нужно придерживаться для этого, стали сбалансированное питание, регулярная физическая активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем. При этом так же важно поддерживать связи с обществом и уметь справляться со стрессом.