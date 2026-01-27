Т-Банк сообщил о снижении числа звонков мошенников в 2025 году

В первом квартале 2025 г. наблюдался рост числа мошеннических атак, однако банку удалось сохранить на 20% больше средств клиентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Переломный момент наступил во второй половине года: с июля по декабрь аналитики зафиксировали устойчивое снижение уровня фрода. Наибольшее снижение (на 39% в годовом выражении) было отмечено в декабре.