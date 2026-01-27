Газета
Общество

Т-Банк сообщил о снижении числа звонков мошенников в 2025 году

Ведомости

Сервисы Т-Банка и Т-Мобайла в среднем ежемесячно выявляли порядка 65 млн мошеннических звонков в 2025 г. В 2024 г. этот показатель составлял 82 млн звонков в месяц. Снижение составило 21%, говорится в сообщении Т-Банка.

Свою эффективность показал сервис «Нейрощит», который использует алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания подозрительных звонков в первые секунды разговора. Это позволяет своевременно предупредить клиента об угрозе и прервать соединение.

Также эффективным был автоматический определитель номера. В 2025 г. через сервис ежемесячно проходило около 120 млн звонков, каждый четвертый из которых классифицировался как мошеннический или спамерский.

Т-банк сообщил о возросшей активности мошенников в январе

Инвестиции

В первом квартале 2025 г. наблюдался рост числа мошеннических атак, однако банку удалось сохранить на 20% больше средств клиентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Переломный момент наступил во второй половине года: с июля по декабрь аналитики зафиксировали устойчивое снижение уровня фрода. Наибольшее снижение (на 39% в годовом выражении) было отмечено в декабре.

По словам руководителя центра экосистемной защиты Т-Банка Олега Замиралова, в 2025 г. удалось переломить тенденцию роста телефонного мошенничества. Это стало возможным благодаря развитию технологий экосистемной защиты банка и мобильного оператора.

«Свой вклад в борьбу с фродом также внесло охлаждение по кредитам и другие законодательные инициативы», – отметил Замиралов.

Т-банк отмечал, что с 1 января 2026 г. мошенники на 10% чаще звонили россиянам с предложением инвестировать в финансовые проекты, которые гарантируют от 100% прибыли в месяц. Специалисты выявили всплеск мошенничества  с помощью сервиса фрод-рулетка «Ловушка для мошенников». По сведениям экспертов, контакты потенциальных жертв злоумышленники находят через тематические группы в мессенджерах, в которых начинающие инвесторы обмениваются опытом.

