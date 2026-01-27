Верховный суд предложил повысить соцгарантии судей в новых регионах

Председатель ВС предложил реформировать систему обжалования судебных решений. Он обратил внимание, что все вступившие в законную силу акты мировых судей сейчас могут быть пересмотрены лишь в девяти кассационных судах. Это мешает доступу к правосудию людей, у которых нет возможности приехать в инстанции из-за логистических, финансовых и других трудностей, отмечал он.