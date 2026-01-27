Верховный суд предложил повысить соцгарантии судей в новых регионах

Верховный суд предложил повысить соцгарантии судей в новых регионахМера будет действовать на период спецоперации
Судьям в новых регионах могут повысить социальные гарантии в период спецоперации. Об этом сообщили в Верховном суде по итогам пленума.
Высшая судебная инстанция предложила законопроект, по которому исчислять стаж судей в присоединенных регионах будут из расчета один день за два. ВС считает, что уровень социальной защищенности судей в новых регионах должен быть выше, чем у их коллег в других регионах РФ.
Принятие проекта позволит повысить уровень защиты социальных прав судей, «осуществляющих правосудие в сложных условиях, сопряженных с рядом трудностей и ограничений, и будет способствовать соблюдению принципа единства статуса судей», считают в ВС.
19 января председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов поручил обеспечить стажирование судей из регионов в Верховном суде, а не в кассационных инстанциях. Краснов считает, что такая практика поспособствует установлению единых подходов к правоприменению.
Председатель ВС предложил реформировать систему обжалования судебных решений. Он обратил внимание, что все вступившие в законную силу акты мировых судей сейчас могут быть пересмотрены лишь в девяти кассационных судах. Это мешает доступу к правосудию людей, у которых нет возможности приехать в инстанции из-за логистических, финансовых и других трудностей, отмечал он.