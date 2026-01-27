В аэропорту «Шереметьево» прекратили действовать ограничения на полеты
В «Шереметьево» больше не действуют ограничения на выпуск и прием воздушных средств, аэропорт полностью открыт, сообщили в Telegram-канале авиагавани.
«Аэропорт работает в полном объеме на прилет и вылет воздушных судов без ограничений по скорректированному суточному плану полетов», – отметили представители аэропорта. При этом из-за тяжелых метеоусловий может вырасти длительность наземного обслуживания самолетов на аэродроме и пассажиров в терминалах.
В публикации подчеркивается, что обслуживание пассажиров происходит в соответствии с авиационными правилами и регламентами. Сейчас в терминалах аэропорта нет скоплений людей.
27 января «Шереметьево» временно закрыли из-за непогоды. Воздушная гавань не принимала самолеты с 09:00 мск. Планировалось, что ограничения будут действовать до 12:00 мск. В «Шереметьево» отмечали, что авиаперевозчики корректировали расписание полетов.