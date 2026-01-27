В аэропорту «Шереметьево» прекратили действовать ограничения на полеты

«Аэропорт работает в полном объеме на прилет и вылет воздушных судов без ограничений по скорректированному суточному плану полетов», – отметили представители аэропорта. При этом из-за тяжелых метеоусловий может вырасти длительность наземного обслуживания самолетов на аэродроме и пассажиров в терминалах.