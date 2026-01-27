«Шереметьево» временно закрыли из-за непогоды

Гидрометцентр предупреждал, что в период с 00:00 27 января до 12:00 29 января в Москве ожидаются продолжительный сильный, местами очень сильный снег, а также гололедица и снежные заносы на дорогах. Ночью 27 января в отдельных районах прогнозируется метель.