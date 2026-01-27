Газета
«Шереметьево» временно закрыли из-за непогоды

Ведомости

Аэропорт «Шереметьево» временно не принимает самолеты в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ограничения продлятся с 09:00 до 12:00 мск, говорится в сообщении воздушной гавани.

Отмечается, что авиакомпании вносят в расписание рейсов корректировки. Актуальную информацию о статусе рейсов пассажиры могут узнать в контакт-центрах и по каналам коммуникации авиакомпаний и аэропорта.

Гидрометцентр предупреждал, что в период с 00:00 27 января до 12:00 29 января в Москве ожидаются продолжительный сильный, местами очень сильный снег, а также гололедица и снежные заносы на дорогах. Ночью 27 января в отдельных районах прогнозируется метель.

