«Шереметьево» временно закрыли из-за непогоды
Аэропорт «Шереметьево» временно не принимает самолеты в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ограничения продлятся с 09:00 до 12:00 мск, говорится в сообщении воздушной гавани.
Отмечается, что авиакомпании вносят в расписание рейсов корректировки. Актуальную информацию о статусе рейсов пассажиры могут узнать в контакт-центрах и по каналам коммуникации авиакомпаний и аэропорта.
Гидрометцентр предупреждал, что в период с 00:00 27 января до 12:00 29 января в Москве ожидаются продолжительный сильный, местами очень сильный снег, а также гололедица и снежные заносы на дорогах. Ночью 27 января в отдельных районах прогнозируется метель.